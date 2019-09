Un mare blu alle spalle, le coste non troppo lontane, le sue immancabili Nike ai piedi. E ovviamente l’altrettanto immancabile colonna sonora, questa volta cortesia di Austin Richard Post, meglio conosciuto come Post Malone, rapper 24enne con oltre 60 milioni di dischi venduti in carriera. LeBron James – dopo aver postato sul suo account Instagram alcuni video di partitelle di allenamento in attesa (trepidante) del via della nuova stagione – ha nel frattempo optato per una breve vacanza a bordo del suo yacht personale. Ozio? Neppure per idea. Dalle immagini che arrivano dal suo smartphone infatti, oltre al solito fisico scolpito coperto di tatuaggi, sullo sfondo si vedono gli interni del suo yacht, completamente trasformato in una palestra ambulante. C’è il tapis roulant, ci sono i pesi, c’è la panca per fare i sollevamenti, una cyclette e anche una ventola per mantenere (anche sotto sforzo) una temperatura corporea costante e accettabile. La didascalia la fornisce la stessa superstar dei Lakers, che scrive a grandi caratteri: “Non si smette mai di lavorare! Neppure in vacanza! Lo show deve continuare”, e continua grazie “alle vibrazioni di Post Malone” che accompagnano l’allenamento – come possiamo definirlo? – marino di LeBron James.