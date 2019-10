Criticati da tutti dopo le prime due pesanti sconfitte stagionali, i Golden State Warriors hanno vinto in grande spolvero contro New Orleans - giocando una super partita e tornando finalmente a divertirsi sul parquet. L'azione simbolo del successo dei vice-campion in carica è la tripla messa a segno da D'Angelo Russell, al termine di un'azione vorticosa con Steph Curry