Fino a questo momento le NBA Finals erano state prive di infortunati , con entrambe le squadre che hanno potuto contare su tutti i loro giocatori . La situazione potrebbe cambiare in gara-5: i San Antonio Spurs infatti hanno inserito Luke Kornet nella lista infortunati per via di un’influenza non meglio specificata, indicando la sua disponibilità come "questionable”"— dando quindi il 50% di possibilità che scenda in campo .

Si tratta di un’assenza che potrebbe rivelarsi significativa: Kornet non sta certamente entusiasmando nella serie, viaggiando a meno di un punto e 2.3 rimbalzi di media in 7.8 minuti a partita, ma è il principale cambio di Victor Wembanyama che sta già giocando più di 40 minuti di media in questa serie ed è arrivato visibilmente stanco nei finali di partita. Se Kornet non dovesse farcela, coach Mitch Johnson sarebbe costretto ad abbassare ulteriormente il suo quintetto dando più spazio a Harrison Barnes o Carter Bryant, oppure affidarsi a uno dei veterani in panchina come Bismack Biyombo, Kelly Olynyk o Mason Plumlee che però non hanno ancora visto il campo in questa serie e sono sempre stati fuori dalla rotazione nei playoff.