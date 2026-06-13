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NBA Finals, San Antonio Spurs-New York Knicks gara 5: orari e dove vederla

NBA

I New York Knicks, avanti 3-1 nella serie di finale, possono conquistare il titolo NBA a 53 anni di distanza dall’ultima volta. I San Antonio Spurs però non vogliono vedere finire la loro stagione davanti al proprio pubblico, cercando un successo che riporterebbe la serie a New York per gara-6. Appuntamento domenica 14 giugno alle 12, 17.15 e 21 su Sky Sport Basket, alle 19.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

A due giorni di distanza dall'incredibile rimonta da -29 di gara-4, San Antonio Spurs e New York Knicks si affrontano di nuovo per la quinta gara della serie finale, che mette già in palio il Larry O'Brien Trophy. Con un successo in Texas, infatti, i Knicks tornerebbero a vincere il titolo a 53 anni di distanza dall'ultima volta, suggellando una cavalcata playoff che li consegnerebbe alla leggenda dello sport newyorkese, dove già risiede di diritto il tap-in di OG Anunoby che ha suggellato gara-4. Gli Spurs però non vogliono vedere chiudere la loro stagione davanti al proprio pubblico (anche se ci si attende un ingente presenza di tifosi Knicks al Frost Bank Center) e con un successo in gara-5 riporterebbero la serie a New York, dove i Knicks avrebbero grande pressione per chiudere i conti in un Madison Square Garden pronto a esplodere per un titolo atteso da più di mezzo secolo.

Approfondimento

NBA Finals, gli highlights di gara-4 con Tranquillo-Pessina

Il calendario delle Finals su Sky Sport

  • Gara 5:  San Antonio vs. New York | domenica 14 giugno alle 12, 17.15 e 21 su Sky Sport Basket, alle 19.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW
  • Gara 6*: New York vs. San Antonio | mercoledì 17 giugno alle 12, 16.30 e 21.15 su Sky Sport Basket, alle 23.30 su Sky Sport Uno e NOW
  • Gara 7*:  New York vs. San Antonio | sabato 20 giugno alle 12, 17 e 21.15 su Sky Sport Basket e NOW

*Se necessaria

Approfondimento

Playoff NBA 2026: tutte le gare su Sky

San Antonio si affida a Wemby (ma ha il dubbio Kornet)

Tra i giocatori maggiormente imputati per la sconfitta in gara-4 c'è Victor Wembanyama, che dopo un ottimo primo tempo è sparito nella ripresa - così come tutti i suoi compagni di squadra subendo la più grande rimonta nella storia delle Finals. Sul secondo tempo di Wembanyama ha pesato il fallo flagrant fischiatogli per una gomitata sul volto di Karl-Anthony Towns: da quel momento in poi è partita la rimonta dei Knicks, con il francese molto timido e poco assertivo in entrambe le metà campo per evitare un secondo flagrant che gli sarebbe costato l'espulsione. Wemby, complice la gomitata ai danni di Naz Reid contro Minnesota, ha ora tre "punti flagrant" nei suoi playoff: dovesse arrivarne un quarto, verrebbe automaticamente sospeso per la gara successiva. Gli Spurs devono anche fare i conti con la possibile assenza di Luke Kornet, alle prese con un'influenza che lo ha fatto finire in lista infortunati come "questionable" (50% di possibilità di essere in campo).

Approfondimento

Wemby ora rischia: un flagrant e sarà sospensione

New York conta sul fattore "Closeout Knicks": +118 in tre partite

In questi playoff i Knicks sono stati pressoché imbattibili (15 vittorie e 3 sconfitte, con una striscia di 13 successi in fila) e sono stati al loro meglio proprio nelle "closeout games", le partite per chiudere una serie. Ne hanno affrontate tre nelle serie precedenti contro Atlanta, Philadelphia e Cleveland e le hanno stravinte, accumulando uno scarto complessivo di +118 che rappresenta un record ogni epoca. Ora ne manca solamente una di vittoria a un titolo che consegnerebbe Jalen Brunson e compagni all'immortalità nella Grande Mela, pronta a esplodere per i suoi Knicks che la stanno facendo sognare come non mai.

Approfondimento

Attenti ai "Closeout Knicks": +118 in tre partite

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