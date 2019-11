NBA: Klay Thompson show anche da reporter, intervista ai compagni a fine gara. VIDEO

Klay Thompson è una personaggio speciale, oltre a essere uno dei migliori tiratori della storia NBA. NBC Sports Bay Area, la TV di San Francisco che trasmette le partite degli Warriors, ha approfittato della sua disponibilità durante la sfida vinta da Golden State in casa contro Chicago, affidandogli il microfono durante il secondo quarto della gara. Thompson si è così goduto 12 minuti di partita dalla postazione di commento, posizionata all’ingresso del tunnel che conduce allo spogliatoio degli Warriors. L’occasione per scherzare con i giornalisti, ridere nonostante il momento difficile attraversato da Golden State e dispensare consigli ai giovani compagni di squadra: “Mi diverto a interpretare il ruolo del veterano, non posso credere al fatto che sono già arrivato a questo punto della mia carriera”, sottolinea mentre uno scatenato Zach LaVine continuava a far canestro. Il giocatore dei Bulls che soltanto qualche giorno fa ha chiuso con 13 triple a segno nel successo allo scadere contro Charlotte, avvicinando in maniera preoccupante il suo record di 14 canestri dalla lunga distanza raccolto proprio contro Chicago: “Sono contento che non ce l’abbia fatta, ma so bene che verrà battuto a breve da qualcuno”.

La proposta di matrimonio durante il timeout: “Congratulazioni a Principessa”

Il n°11 si è divertito a scherzare, stilando la sua personale classifica delle bobblehead a lui dedicate (“Complicato dire quale sia la migliore, sono tutte fantastiche”, racconta sottolineandone i difetti) e salutando con ironia la piacevole interruzione durante il suo compito: “La cosa più importante è fare le congratulazioni alla signorina Principessa - commenta indicando lo schermo posto sul parquet, impegnato a inquadrare una proposta di matrimonio andata a buon fine - sono sempre molto entusiasta quando vedo tutto questo coinvolgimento all’arena, sono occasioni molto speciali. Potrei aver massacrato il tuo nome: mi dispiace, ma ci ho provato”. Martita Principessa il nome della futura sposa, scandito dal n°11 Warriors con difficoltà tra un’esultanza e l’altra per un canestro dei compagni. Thompson è stato un vero e proprio portafortuna per Golden State, che ha chiuso con il secondo successo casalingo della sua stagione un match in cui le giocate di Eric Paschall sono state decisive e anche le più celebrate “da tifoso” in cabina di commento dal suo compagno di squadra.