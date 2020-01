Ibrahimovic al Milan, anche D'Angelo Russell twitta: "Zlatan is back". E il club lo invita

Zlatan Ibrahimovic ha giocato per due stagioni a Los Angeles e il suo ricordo è ancora vivo negli Stati Uniti. L'esplosione del calcio negli States, unita alla popolarità di un gioco come FIFA, deve aver colpito anche D'Angelo Russell, uno che condivide con Ibra un passato a Los Angeles - anche se i due non hanno mai giocato contemporaneamente nella Città degli Angeli. Forse è per questo che la guardia dei Golden State Warriors ha twittato "Zlatan is back" con una emoji infuocata, unendosi ai tanti che hanno festeggiato il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Un tweet che non è sfuggito ovviamente al club rossonero, che prontamente ha lanciato una proposta al giocatore: "Che ne dici di un incontro con @Ibra_official a San Siro?". La risposta dell'All-Star non è ancora arrivata, ma con gli Warriors ormai lontani dai playoff un viaggio a Milano potrebbe essere fattibile al termine della regular season. Per indossare la maglia rossonera anche alla Scala del Calcio e incontrare un personaggio davvero di calibro mondiale.