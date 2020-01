NBA, Kevin Love chiede scusa ai Cavaliers dopo la sfuriata: "Sembravo un tredicenne"

Le voci di mercato: “Non ho nessuna intenzione di andare via”

Per risolvere le cose in teoria i Cavaliers potrebbero liberarsi di Kevin Love: fino al 6 febbraio il nome del n°0 di Cleveland resterà di certo tra i più chiacchierati, nonostante questa pace (apparente) annunciata ai microfoni: “Tutti vogliono costruire attorno a me una narrativa che io non asseconderò. Sono bugie, la mia intenzione è sempre stata quella di restare qui a Cleveland. Non mi sono mai immaginato in un altro posto e so che in queste settimane la pressione su di me aumenterà: conosco bene la situazione, Cleveland è in fase di rebuilding e bisogna avere pazienza con questo gruppo di giovani talenti. Ho accettato da tempo questo stato delle cose”. Nel frattempo però sono in molte le squadre che pensano a lui: Boston lo immagina già sotto canestro a rendere letale l’attacco dei Celtics, Portland vede la possibile aggiunta come il salto di qualità da fare in questa complicata stagione, Miami spera di inserirlo nel roster per puntare definitivamente al vertice della Western Conference. Il prossimo mese sarà da tenere sott’occhio: la saga Kevin Love-Cleveland Cavaliers non sembra essere finita qui.