NBA, Zion Williamson, forse ci siamo: esordio contro gli Utah Jazz?

Ci siamo, forse. Il condizionale e il punto interrogativo restano d’obbligo, nonostante nelle scorse ore fosse ormai diffusa la convinzione che Zion Williamson tornerà finalmente a disposizione di coach Alvin Gentry nella partita casalinga di giovedì notte contro gli Utah Jazz. Un esordio atteso ormai da tre mesi, da quando la prima scelta assoluta all’ultimo Draft è stata costretta a fermarsi a causa di un problema al ginocchio – operato a fine ottobre per evitare complicazioni. Secondo quanto riportato da Mitch Lawrence - giornalista di SiriusXM NBA Radio - il piano dei Pelicans è quello di testare la condizione di Williamson nel prossimo allenamento, impiegarlo in un 5 contro 5 e in caso di esito positivo farlo esordire nel complicato match contro i Jazz (gara in diretta su Sky Sport NBA). Una notizia che si è diffusa a macchia d’olio, senza trovare riscontro diretto da parte della franchigia della Louisiana, che tuttavia non ha neanche smentito a margine della vittoria all’overtime di Detroit. Will Guillory, cronista di The Athletic, ha aggiunto che stando ai suoi contatti con la dirigenza dei Pelicans, non è stato ancora definito un piano preciso per dire quale sarà il giorno preciso dell’esordio: “Non si può ancora chiudere il cerchio”, nonostante nelle sessioni prepartita la condizione fisica di Williamson appaia ottimale e pienamente recuperata. Con New Orleans che spera ancora di poter risalire in zona playoff, il suo contributo potrebbe servire il prima possibile sul parquet.