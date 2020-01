Martin Luther King Day: 4 gare su Sky Sport, Brooklyn-Philadelphia LIVE

Programmazione speciale su Sky Sport per il Martin Luther King Day: quattro partite in diretta consecutive una dietro l’altra. Apre Brooklyn-Philadelphia (con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi, qui LIVE gli aggiornamenti), si continua con Miami-Sacramento, piatto forte alle 1.30 con Celtics-Lakers (commentata in italiano il giorno dopo in replica). Chiude Utah-Indiana alle 3 del mattino

Il racconto LIVE del primo tempo di Brooklyn-Philadelphia

Partita subito divertente e ad alto ritmo al Barclays Center, nonostante l’assenza di due giocatori importanti come Kyrie Irving e Joel Embiid. Errori, giocate e canestri non mancano sin dalla palla a due, con Philadelphia avanti sul 12-8 al primo timeout. Il concetto di base perseguito dai Sixers è chiaro: senza il centro n°21 sul parquet, l’obiettivo è correre il più possibile e tenere alto il ritmo, come dimostrato dalle scorribande in palleggio di Simmons. Brooklyn però resta al passo, con Caris LeVert che trova anche il modo di colpire dal palleggio e fissare il punteggio sul 19-19 dopo otto minuti di gioco.

Martin Luther King Day: una serata speciale in NBA

Se il Natale è il giorno che coinvolge appassionati e meno appassionati di NBA davanti al teleschermo, il Martin Luther King Day è il giorno in cui la lega dà il meglio di sé per la quantità di partite che presenta ai propri fan. Ben 28 delle 30 squadre NBA saranno infatti impegnate nelle 14 partite della giornata dedicata alla memoria di MLK, e ben quattro verranno trasmesse sui canali di Sky Sport. Si comincia alle 21 con la sfida tra i Brooklyn Nets e i Philadelphia 76ers in diretta su Sky Sport Uno con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi, mentre alle 23 scendono in campo i Miami Heat e i Sacramento Kings su Sky Sport NBA con commento originale. La grande serata di basket NBA non si ferma lì, perché alle 1.30 su Sky Sport Uno è il turno della rivalità più storica della pallacanestro americana, quella tra i Boston Celtics e i Los Angeles Lakers: la sfida (in lingua originale nel primo passaggio live) sarà commentata da Francesco Bonfardeci e Davide Pessina il giorno dopo. Si chiude infine alle 3 con il duello tra due squadre da playoff come gli Utah Jazz e gli Indiana Pacers, in diretta con commento originale su Sky Sport NBA.

Una maglia speciale per il MLK Day

Come ogni anno la NBA si è unita all'associazione giocatori per realizzare una maglia speciale in onore di Martin Luther King, figura fondamentale per la lega e amatissima da tutti i suoi protagonisti. "Non possiamo camminare da soli" è la scritta sul petto, mentre sulla schiena c'è l'intera citazione di MLK: "Non possiamo camminare soli. Mentre camminiamo, dobbiamo prenderci l'impegno di marciare sempre in avanti. Non possiamo voltarci indietro".