NBA, Kyrie Irving: stagione finita, sarà operato alla spalla

Resteranno soltanto 20 le partite giocate da Kyrie Irving nella sua prima stagione in maglia Brooklyn. Il general manager dei Nets Sean Marks ha fatto sapere che il giocatore sarà operato alla spalla destra e non rientrerà. “Dopo aver consultato un gruppo di specialisti – ha spiegato Marks – si è arrivati alla conclusione che in questo momento è la soluzione migliore. La salute a lungo termine degli atleti è la nostra priorità, non pensiamo ai prossimi 2-3 mesi ma ai prossimi 2-3 anni”. Irving aveva già saltato 26 partite nella prima parte di stagione per un problema alla cuffia dei rotatori della spalla destra, per poi rientrare a inizio gennaio dopo un trattamento con il cortisone. Il primo febbraio aveva però dovuto fermarsi nuovamente per una distorsione al ginocchio. Nel frattempo il dolore alla spalla è tornato a farsi sentire e lo staff medico e il giocatore hanno escluso di ricorrere a un altro trattamento con il cortisone optando per l’intervento chirurgico. “Kyrie è ovviamente arrabbiato per questa situazione – ha detto Marks – ma noi siamo qui per supportarlo e seguirlo in tutto il percorso di riabilitazione”. Brooklyn attualmente è settima nella Eastern Conference con ottime probabilità di disputare i playoff, ma ha comunque deciso di pensare già al futuro. Il piano dei Nets è quello di avere Irving e Kevin Durant, arrivato infortunato in estate e fuori per tutta la stagione, al meglio per l’inizio della prossima regular season per provare a essere competitivi per il titolo. Irving chiude così la stagione con 27.4 punti, 5.2 rimbalzi e 6.4 assist di media in sole 20 partite giocate.