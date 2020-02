Mercato NBA: DeMarcus Cousins, addio ai Lakers? Miami si fa avanti

L'ex All-Star spera di poter tornare utile ai gialloviola durante la prossima regular season, ma in realtà non c'è nessuna garanzia né contratto che lo attesti: per questo squadre come Miami hanno già fatto sapere di essere interessate a lui

Se i Lakers dovessero voltargli nuovamente le spalle, DeMarcus Cousins sta lavorando con attenzione a un piano B - contattato da Miami che ha fatto presente di essere interessata a lui. “Non c’è nessuna indicazione che lasci pensare a un suo imminente addio al sud della California”, sottolinea il Miami Herald, ma il discorso dovrà essere fatto soltanto nel caso in cui l’ex Kings e Pelicans non dovesse trovare spazio nel roster del prossimo anno dei Lakers. Cousins al momento sta continuando a frequentare la palestra e i trainer gialloviola, nonostante il suo contratto sia stato tagliato la scorsa settimana: la riabilitazione continua a essere interesse primario dei Lakers, nonostante sia ormai certo il fatto che in questa stagione non ritornerà sul parquet. Per quello sarebbe una doppia beffa per la squadra di Los Angeles prima rimetterlo in sesto e poi magari vederlo battagliare contro i gialloviola con la maglia degli Heat: questa la migliore delle rassicurazioni per l’ex All-Star, sfortunato negli ultimi due anni e ancora mai completamente recuperato.