NBA, New York Knicks: buona la prima di Leon Rose che chiede pazienza ai tifosi

L’arrivo di Leon Rose alla guida della dirigenza dei Knicks è stato accolto da molti con l’ennesima alzata di spalle di fronte a un cambiamento necessario per la franchigia di New York - ancora allo sbando e lontana dai vertici NBA da troppo tempo. L’ex agente di tanti campioni (passati anche dai Knicks) è da oltre 25 anni nel giro della pallacanestro professionistica e per la prima volta si occuperà di dirigere una franchigia e di rimettere in piedi una delle squadre più “complicate” della lega. Al suo nome sono già stati associati quelli di Carmelo Anthony e Tom Thibodeau - soltanto due dei tanti volti noti NBA con cui Rose ha lavorato e che potrebbero tornare in futuro a titolo diverso a far parte del progetto Knicks. La scelta di tenere un basso profilo in questi primi giorni di lavoro però ha sorpreso molti: niente conferenza stampa, soltanto l’incontro con qualche giornalista e un lungo comunicato in cui mettere in chiaro come si muoverà la franchigia nei prossimi mesi. Il tutto arrivato in una serata particolare sul parquet per i Knicks, tornati a battere in casa i Rockets a 11 anni di distanza dall’ultima volta (quando sulla panchina di New York sedeva proprio Mike D’Antoni, oggi a Houston). Una vittoria che conta il giusto nell’immediato, un segnale di una svolta che arriverà soltanto con il tempo - come sottolineato dallo stesso Rose nel lungo comunicato di presentazione rilasciato prima della palla a due contro i texani.

Il comunicato di Rose: “Non sarà facile vincere, bisogna avere pazienza”

“Cari tifosi dei Knicks, voglio prendermi questo momento per presentarmi e dirvi quanto sono orgoglioso di far parte di questa storica franchigia nel ruolo di presidente delle operazioni. È un passaggio cruciale nella storia dei Knicks, per questo voglio comunicarvi cosa potete aspettarvi da me e dall’intera organizzazione in futuro. Ho avuto la fortuna di far parte del mondo della basket professionistico da oltre 25 anni, di aiutare e collaborare con tanti dei migliori atleti delle ultime decadi, di dare una mano a chi ha preso decisioni fondamentali nel mondo NBA. Nel corso della mia carriera da agente, ho fatto esperienza e conosciuto tanti aspetti intricati della lega, del modo in cui vengono reclutati i giocatori e, cosa più importante, come mettere in piedi delle relazioni durature e generare coesione in una squadra. Per avere successo in NBA devi disporre dei migliori talenti, di un’etica del lavoro fuori dal comune, di una cultura vincente e del coinvolgimento totale nello sviluppo degli aspetti sia individuali che di squadra. So bene che creare delle relazioni solide è la chiave per tenere insieme tutto questo. Per il resto di questa stagione lavorerò senza sosta dietro le quinte, valutando tutti i singoli aspetti dell’organizzazione. Da subito daremo supporto a Mike Miller, al suo staff e alla squadra. Voglio ringraziare Mike per il lavoro fatto, per la leadership e la professionalità mostrata in questo periodo complicato. La nostra squadra dispone già di giovani talenti, asset futuri significativi - ben 7 prime scelte nei prossimi 4 anni - e ampio margine a livello di flessibilità salariale da poter sfruttare nei prossimi anni. Tutti, dalla proprietà ai giocatori, dallo staff ai tifosi - vogliono che questa squadra diventi vincente. Abbiamo a disposizione tutte le risorse per farcela, un gruppo di professionisti che garantisca agli appassionati e alla città di New York ciò che meritano. Bisogna essere chiari però: nulla di tutto questo è facile da ottenere, o rapido, per questo vi chiedo di continuare ad avere pazienza. Quello che vi prometto è che sarò sempre onesto e franco. Porteremo avanti un progetto che avrà un senso, per dare subito una svolta nell’immediato e avere una prospettiva di successo sul lungo termine. La nostra squadra lavorerà duro, insieme e dimostrerà l’onore e l’orgoglio di vestire la maglia dei New York Knicks. Farò di tutto per mettere in piedi un’organizzazione vincente”.