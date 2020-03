KIngs-Pelicans, “l’altra” gara sospesa della notte

Una sfida playoff, una gara da dentro o fuori. Una di quelle partite determinanti per capire chi avrebbe continuato a tallonare i Memphis Grizzlies per l’ottavo posto a Ovest. Per la battaglia playoff, la post-season, il titolo NBA… tutte cose finite magicamente in secondo piano nel giro di poche decine di minuti. La positività di Rudy Gobert al coronavirus infatti ha travolto prima Jazz e Thunder e pochi istanti dopo l’intero mondo NBA, con Kings e Pelicans rimasti nel mezzo - sospesi per qualche minuto irreale vissuto all’interno dell’arena della capitale californiana. I giocatori negli spogliatoi, alcuni tifosi già presenti sugli spalti, altri che cercavano normalità anche andando contro ogni logica. “I nostri ragazzi non vogliono giocare”, è stato il messaggio lanciato dallo spogliatoio dei Pelicans pochi minuti prima che la partita venisse sospesa in maniera ufficiale della lega. Nel frattempo però, quasi come una reazione istintiva, Lonzo Ball e Brandon Ingram hanno deciso lo stesso di scendere in campo e fare qualche tiro, godersi per l’ultima volta il rumore della retina prima di raccogliere tutto e tornare a casa per chissà quanto tempo. “Il nostro volo parte tra 3 ore, cosa dobbiamo fare adesso?”, la domanda dei giocatori di New Orleans, rimasti “in ostaggio” all’interno dell’arena prima di partire direttamente per l’aeroporto. Un quesito che tornerà probabilmente di frequente nelle prossime settimane, in cui la lega ha deciso di fermare a tempo indeterminato una regular season che alcuni credono potrebbe essere già finita.