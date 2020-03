Coronavirus, quattro giocatori dei Brooklyn Nets positivi al COVID-19

Quattro nuovi casi di COVID-19 in NBA. Dopo Rudy Gobert, Donovan Mitchell e Christian Wood, i Brooklyn Nets hanno annunciato che quattro giocatori - senza specificare i nomi - sono risultati positivi al test per il coronavirus. Tre risultano asintomatici, mentre solo uno ha attualmente sintomi compatibili con la malattia; tutti comunque si trovano in isolamento nelle loro abitazioni dove stanno venendo curati dallo staff, in contatto con le strutture sanitarie locali. L'ultima squadra ad averli affrontati prima della sospensione del campionato sono stati i Los Angeles Lakers, a cui è stato subito comunicato quanto emerso: "L’organizzazione sta rendendo nota la situazione a chiunque sia entrato in contatto con i giocatori, inclusi i recenti avversari [tra cui anche Chicago, San Antonio, Memphis, Boston e Miami, ndr] e sta lavorando con le autorità sanitarie locali e statali" si legge nel comunicato dei Nets. "A tutti i giocatori e i membri che hanno viaggiato coi Nets è stato chiesto di rimanere in isolamento, monitorando attentamente la loro salute e mantenendosi in costante comunicazione con lo staff medico. La salute dei nostri giocatori e del nostro staff è la priorità assoluta dell’organizzazione e la squadra sta facendo tutto ciò che è in suo potere per assicurarsi che chi ne è stato affetto possa essere trattato nella miglior maniera possibile".