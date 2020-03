Coronavirus, tampone negativo per Charles Barkley: "Ringrazio per il supporto"

Buone notizie per Charles Barkley e per la famiglia NBA in generale. La leggenda del basket è risultata infatti negativa al COVID-19, dopo aver mostrato sintomi compatibili con la malattia provocata dal coronavirus a seguito di un viaggio a New York. “Ho ricevuto i test e sono negativi” ha detto l’attuale commentatore di TNT in un comunicato, dopo aver atteso 10 giorni per avere i risultati. “Desidero ringraziare tutti quelli che si sono messi in contatto con me esprimendo preoccupazione e supporto. State tutti al sicuro e prendete le precauzioni necessarie per assicurare la vostra salute”. Barkley si era sentito poco bene dopo aver partecipato allo show di cui è volto principale, Inside the NBA: “Ero a New York, uno dei focolai del coronavirus, e una volta arrivato ad Atlanta non mi sono sentito bene” aveva raccontato qualche giorno fa sulla sua esperienza, cominciata un giorno dopo la notizia della positività di Rudy Gobert. Barkley in precedenza era stato a contatto con i Los Angeles Angels di baseball a Mesa, in Arizona, dove avevano disputato una partita di allenamento con i Chicago Cubs. Per questo la squadra — pur senza sintomi — aveva monitorato la situazione di Barkley attendendo istruzioni dal centro per il controllo e la prevenzione delle malattie.