Coronavirus, Jason Collins positivo: “Contagiato alla gara dei Nets"

L’ex giocatore NBA ha confermato via social di essere risultato positivo al test e di avere il sospetto di aver contratto il virus durante una trasferta a New York a inizio per la una serata celebrativa organizzata da Brooklyn

Otto delle 13 stagioni in NBA le ha trascorse con i Nets ed è inevitabile (e piacevole) per Jason Collins prendere parte a tutte le celebrazioni organizzate da Brooklyn, come quella dello scorso 4 marzo in cui si celebrava “l’orgoglio” di appartenere alla franchigia di Brooklyn. Una trasferta durante la quale, stando alla ricostruzione fatta dal diretto interessato sui social, Collins è stato contagiato e ha contratto il coronavirus: “Sono risultato positivo al tampone - ha raccontato su Twitter - credo proprio di essere venuto a contatto con il virus durante la serata organizzata dai Nets a inizio mese. Ho iniziato ad avere i primi sintomi lo scorso 11 marzo: un mal di testa terribile, seguito poi nel giro di pochi giorni dalla febbre e poi dalla tosse. A quel punto ho deciso di recarmi in ospedale, di fare il test e di parlare con alcuni dottori della pesante stanchezza che mi sentivo addosso. Sono a casa in questo momento a riposo e non ho ancora recuperato, mi sento stanco e probabilmente potrei tornare in ospedale più tardi stesso oggi. Al controllo di sabato i miei polmoni erano liberi, una notizia ovviamente positiva”. Un’esperienza che dunque è l’ennesima conferma di quanto sia diffuso il contagio anche negli Stati Uniti, a prescindere dall’idea che i Brooklyn Nets possano rappresentare un focolaio - visti i quattro casi accertati all’interno del roster, a partire da Kevin Durant.