Scott Perry rimane GM dei Knicks: rinnovo annuale

La prima mossa di Leon Rose — nuovo uomo al poter nel front office dei New York Knicks — è… una non-mossa, ovvero una decisione nel segno della continuità: Scott Perry rimarrà il general manager della squadra. Con la data del 1 maggio come quella chiave per arrivare a una decisione sul futuro di Perry, Rose ha giocato d’anticipo confermando la fiducia — per il momento a tempo, il nuovo accordo è solo per la stagione 2020-21 — all’attuale gm: “Scott è un dirigente di grande fama, rispettato da tutti: la mia intenzione è di continuare a lavorare con lui per costruire dei Knicks vincenti”. Quello che finora non è riuscito né a Perry né a Steve Mills, che lo aveva preceduto. L’arrivo di Rose nel ruolo di presidente è stato visto come l’avvento di un nuovo corso per la franchigia newyorchese che però per il momento sceglie di dare ancora fiducia a Scott Perry, l’uomo che ha scelto — e poi licenziato — David Fizdale in panchina, che ha scambiato Kristaps Porzingis e che, all’ultimo Draft, ha portato in blu-arancio RJ Barrett.