Aaron Gordon, altra frecciata a Dwyane Wade

La lunghissima diatriba tra Aaron Gordon e Dwyane Wade è forse arrivata alla sua conclusione. Dopo la pubblicazione del singolo “9 out of 10” di Gordon nel quale si faceva esplicito riferimento al 9 dato da Dwyane Wade per la schiacciata su Tacko Fall (che gli è costata la vittoria alla gara delle schiacciate), l’ala degli Orlando Magic ha finalmente accettato l’invito di Wade a realizzare una diretta Instagram per sotterrare l’ascia di guerra. Gordon però non ha mancato di lanciare l’ennesima frecciata alla leggenda degli Heat: "Ci sono solo due persone che pensano che Derrick Jones avesse dovuto vincere…" ha detto Gordon. "E siete tu e D-Jones!". Wade è scoppiato a ridere e poi ha provato a spiegare la sua versione dei fatti: “Il mio 9 non era riferito alla tua gara nel complesso, anche perché ti ho sempre dato 10 in tutte le altre. Ma per quelle che erano le regole, dovevamo votare solo quella schiacciata — e per me era da 9. Non so chi dei due avrebbe dovuto vincere, ma è stato spettacolare”. Anche Gordon, dal canto suo, ha ammesso che il suo rivale non ha per niente demeritato: “Ha volato anche lui, assolutamente”. Chissà se questa diretta — con tanto di bottiglie di vino dell’etichetta di Wade sullo sfondo — possa mettere la parola fine alla questione una volta per tutte.