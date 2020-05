La notizia che Jalen Green, da molti considerata la potenziale prima scelta assoluta al Draft NBA 2021, abbia scelto di giocare in G League invece che al college ha fatto parecchio rumore, ed è stata accolta con grande interesse da chi guarda al mondo del reclutamento NBA. Con meno favore, invece, è stata accolta all’interno del college — la University of Memphis — a cui lo stesso Green aveva inizialmente dichiarato amore (se non eterno, almeno amore). E dato che ad allenare i Tigers oggi c’è una ex superstar NBA di grandissimo profilo come Penny Hardaway, l’ex point guard degli Orlando Magic finalisti NBA non si è trattenuto dal criticare l’azione della lega di sviluppo NBA. “Non mi risulta che la G League fosse nata per andare a convincere ragazzi che già si erano impegnati con alcuni college a rinunciare a questa opportunità”, ha detto Hardaway ai microfoni del giornale locale di Memphis, il Commercial Appeal. “Pensavo fosse nata per dare un’opzione a chi non voleva andare in Europa o a quei giocatori che proprio non intendevano andare al college. Ma convincere dei ragazzi — e i loro genitori — a fare marcia indietro su decisioni già prese mi sembra un’azione di tampering, con cui non sono per nulla d’accordo”. Sicuramente ferito dall’idea di non poter allenare Green a partire dallo scorso anno (l’offerta G League porta con sé un contratto che nel caso di Green è valutato attorno al mezzo milione di dollari), Hardaway estende il discorso anche ai casi di Isaiah Todd (promesso a Michigan) e Daishen Nix (UCLA), altri due prospetti liceali pronti a rinnegare una possibile carriera liceale per arruolarsi in G League.