Michael Jordan e la partita da record di Atlanta

Quale può essere il motivo per spingere più di 10.000 persone a pagare per assistere a una partita di pallacanestro, consapevoli di non riuscire a vedere il parquet dal posto per cui hanno acquistato il biglietto? Semplice, Michael Jordan alla sua ultima apparizione in città (in maglia Bulls). In quel caso, basta esserci. Per questo il 27 marzo 1998 ben 62.046 spettatori - il pubblico più grande della storia NBA presente sugli spalti in una singola partita - accolse MJ e la sua Chicago in città, in un match poi vinto senza grossi problemi dai campioni in carica per 89-74 (34 i punti di Jordan, neanche a dirlo il miglior realizzatore della sfida). Una presenza così massiccia resa possibile dal fatto che dal 1997 al 1999 gli Atlanta Hawks giocarono al George Dome, mentre la Philips Arena era ancora in fase di costruzione. L’Atlanta Journal-Constitution del giorno seguente raccontò nel dettaglio un evento che è rimasto per sempre legato alla città, con un incipit all’articolo d’apertura del quotidiano dai toni enfatici che descrive quella gara come un autentico trionfo: “Quando finalmente si spensero le luci del George Dome, le persone che stavano tornando a casa capirono di aver fatto parte di qualcosa di storico”. Mettere insieme un pubblico così numeroso non fu complicata, vista la capacità attrattiva di MJ e la presa che aveva sui tifosi in giro per gli Stati Uniti: già nella prima gara stagionale dei Bulls in Georgia erano stati 45.790 gli spettatori presenti - sesta partita di sempre per pubblico pagante - tanto da aver fatto pensare agli organizzatori di preparare ben 50.000 posti per l’ultimo match di regular season: “Ma la domanda è stata così importante che ci siamo sentiti in dovere di fare uno sforzo ulteriore per garantire a quante più persone possibile l’opportunità di assistere alla gara”, racconta in un’intervista dell’epoca il presidente Stan Kasten.