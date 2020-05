Il problema di Michael Jordan con le scommesse

8/15

RICHARD ESQUINAS | A fare maggior clamore mediatico fu però il caso di Richard Esquinas, faccendiere ed ex partner di golf di Jordan che nel libro “Michael and Me: Our Gambling Addiction... My Cry for Help” scrisse che MJ gli doveva 1.25 milioni di dollari in scommesse perse (peraltro spesso nel South Carolina, dove era vietato scommettere per legge). MJ rigettò le accuse e i due poi si accordarono poi per 300.000 dollari, ma era sul piano della reputazione che subì il contraccolpo maggiore