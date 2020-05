Steve Ballmer compra il Forum per 400 milioni

La notizia era già nota da circa due mesi, ora c'è anche l'ufficialità. Il proprietario degli L.A. Clippers Steve Ballmer ha acquistato il celebre Forum di Inglewood da MSG Company (la compagnia che controlla i New York Knicks) per 400 milioni di dollari totali. Il Forum però non diventerà la nuova casa dei Clippers, che costruiranno una nuova arena sempre nella zona di Inglewood insieme a un nuovo campo di allenamento, visto che non possiedono quello attualmente utilizzato a Playa Vista. Il Forum, che continuerà a esistere come centro congressi e sede di concerti, era stato al centro di un contenzioso proprio tra Ballmer e MSG Company, che si era opposta in tutte le maniere possibili alla costruzione della nuova arena dei Clippers nel quartiere dove possedeva già un palazzetto storico. Ballmer ha quindi deciso di eliminare il problema alla radice mettendo i soldi sul piatto, ben 400 milioni - quasi un quarto di quanto pagato nel 2014 per acquistare i Clippers, valutati due miliardi di dollari. E senza considerare quanto costeranno la nuova arena e la nuova practice facility: i piani dell'ex CEO di Microsoft per la franchigia, però, puntano sempre più in grande.