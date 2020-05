Little Richard: Spike Lee ricorda lo spot con MJ

Spike Lee nel suo storico personaggio di Mars Blackmon, Little Richard in versione genio della lampada e Michael Jordan… beh, in versione Michael Jordan. Tre leggende dei rispettivi campi riunite in uno spot di 30 secondi passato alla leggenda, e tirato fuori per l’occasione proprio da Spike Lee per celebrare la memoria di Little Richard. L’artista — definito come “uno dei veri creatori del rock & roll” — è infatti scomparso lo scorso 9 maggio all’età di 87 anni, e Lee ha condiviso su Twitter lo spot girato dai tre nel 1991 nel quale chiedeva come desiderio quello di volare, e allora veniva trasformato in Michael Jordan da Little Richard “Genio della Lampada”. Uno spot da vedere e rivedere per per ricordare il creatore di “Tutti Frutti”, il cui scat “Wop-bop-a-loo-mop-alop-bom-bom” è citato anche nella pubblicità prima della trasformazione di Spike Lee in Michael Jordan.