LaMelo Ball posa con la maglia del Milan. FOTO

"Decido cosa vedere dopo come se fosse on demand". LaMelo Ball sembra avere le idee chiare per il suo futuro, o almeno è quello che scrive su Instagram. Il futuro giocatore NBA, proiettato da molti per una delle prime cinque scelte del Draft, ha postato sui suoi social una foto con la maglia del Milan. No, nessun cambio repentino di idea su quale sport vuole fare in futuro, ma semplicemente una collaborazione che il club rossonero ha intrapreso con l’agenzia Roc Nation, per la quale LaMelo ha firmato poco tempo fa. A Ball evidentemente deve essere arrivata una maglia tramite lo sponsor tecnico Puma (con la quale ha sul tavolo qualche discussione in corso per un contratto di sponsorizzazione, non ancora ufficializzato) come successo anche con Deandre Ayton, che per una partita del torneo di NBA 2K indossò una maglia dei rossoneri sul suo divano di casa. Sempre più spesso comunque le stelle della NBA indossano maglie di squadre di calcio, complice anche la grande popolarità negli Stati Uniti dei videogiochi calcistici: solo qualche mese fa Donovan Mitchell chiese come trovare la Juventus su FIFA, ricevendo poi un pacco pieno di maglie da parte del club bianconero.