Gordon ha perso quasi 6 kg durante la quarantena

Chi di voi non ha visto amici, parenti o fidanzate mettersi all’opera con farina e lievito per proporre ricette improbabili pur di passare le lunghe giornate di isolamento e quarantena in qualche modo. Una tendenza diffusa in giro per il mondo, durante la quale milioni di persone si sono improvvisate chef per qualche settimane, sperimentando ai fornelli e rinunciando così alla linea. Eric Gordon invece ha deciso di dedicare il suo tempo a un obiettivo diametralmente opposto: dieta e lavoro in palestra per perdere peso e approfittare del tempo a disposizione. Il risultato è sorprendente: quasi 6 kg persi in poco più di due mesi, un’ottima notizia anche per i Rockets che sperano di beneficiare nel medio-lungo periodo di questa scelta fatta dal n°10 di Houston. Perdere peso infatti è il modo migliore per evitare problemi fisici alle giunture e in particolare alle ginocchia - da anni uno dei punti deboli del tiratore della squadra texana: “La speranza è quella di prevenire ed evitare infortuni in futuro”. All’inizio di questa regular season, Gordon si è sottoposto a un intervento in artroscopia al ginocchio destro - restando fuori per oltre sei settimane. A 31 anni, il rischio di ricaduta è altissimo per chi già nel 2011 aveva dovuto subire la stessa operazione. Qualche giorno fa, Gordon era tornato prepotentemente d’attualità nei discorsi legati ai Rockets, dopo che Mike D’Antoni aveva espresso nei suoi confronti fiducia e affetto: “Penso che sia la nostra arma più importante”, aveva chiosato facendo storcere un po’ il muso ai vari Harden e Westbrook. Il messaggio però è arrivato al mittente: meglio tenersi in forma ed evitare nel miglior modo possibile di avere problemi in futuro.