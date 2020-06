Wall: “Durant a Washington? Non c’era una chance”

Nell’estate 2016 le voci sul futuro di Kevin Durant, in uscita da Oklahoma City, avevano tenuto banco per mesi. Prima dei famosi incontri organizzati dal giocatore negli Hamptons — da cui poi uscirono vincitori i Golden State Warriors — si era parlato a lungo di un possibile ritorno "a casa" di KD, da sempre legatissimo all’area metropolitana di Washington, dov’è nato e cresciuto. Ma il leader di quegli Wizards, John Wall, sapeva da subito che uno dei migliori talenti NBA non sarebbe diventato suo compagno di squadra: “Sapendo quello che sapevamo, e prevedendo la sua scelta futura, eravamo consapevoli di non avere una chance di averlo in squadra. Per cui il piano era: ‘Ok, sappiamo di non poter arrivare a Kevin, allora cerchiamo di mantenere il nucleo della squadra intatto’. Avevamo un ottimo nucleo di giocatori — ha dichiarato Wall sulle frequenze radio di Team 980 — con Trevor Ariza e tutti gli altri. Non fraintendetemi: Paul [Pierce] ha fatto benissimo con noi, ma allo stesso tempo eravamo convinti che l’esperienza di Trevor, il modo in cui stava tirando da fuori e il suo talento offensivo ne facesse il giocatore perfetto per affrontare LeBron James [al tempo ancora nella Eastern Conference con i Cleveland Cavs, ndr]. Nessuno ferma LeBron — conclude Wall — ma Ariza gli avrebbe reso la vita difficile”. Invece, proprio nel tentativo di poter liberare lo spazio salariale necessario a firmare Durant, Washington scelse di separarsi da Ariza, una mossa che Wall ancora oggi definisce “come la nostra perdita più importante”.