Bill Russell risponde a Trump: “Sei un codardo”

Bill Russell da oltre mezzo secolo è un esempio luminoso di inclusione e emancipazione nella lotta al razzismo e alla discriminazione. Il più vincente campione della storia NBA già in passato aveva mostrato vicinanza al movimento “Black Lives Matter”, inginocchiandosi sui social in solidarietà a Colin Kaepernick dopo che il suo gesto aveva acceso un intenso dibattito negli Stati Uniti. È proprio quella foto, indossando la medaglia della libertà che Barack Obama gli ha messo al collo nel 2011, è stata utilizzata da Russell per rispondere via Twitter a uno dei tanti slogan lanciati sul social da Donald Trump. L’attuale presidente degli Stati Uniti, lodando le parole del quarterback dei Saints Drew Brees, sottolineava come c’è bisogno di stare in piedi e con la schiena dritto di fronte ai simboli americani. “Ci sono tanti altri modi in cui si può protestare, ma non di fronte alla bandiera degli Stati Uniti - NON IN GINOCCHIO”. La leggenda dei Celtics invece ha postato la sua foto commentando: “Non c’è nulla di anti-americano nel gesto di mettersi in ginocchio, nulla di dispregiativo. Sei tu che porti avanti questa narrativa, sei tu che sei divisivo e codardo. Richiede invece vero coraggio l’idea di schierarsi per ciò che è giusto e rischiare la propria vita nel mezzo di una pandemia”. Un messaggio chiaro, univoco, come sempre è accaduto nella carriera e nella vita di Russell - che non ha mai amato le mezze misure, né in campo, né fuori.