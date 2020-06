Djokovic sfida LeBron: King James lo esalta. VIDEO

Nole Djokovic non ha mai nascosto la sua passione per lo sport in generale, oltre il tennis, e per il mondo NBA in particolare — più volte visto a bordocampo anche alla American Airlines Arena di Miami ai tempi dei “Big Three”. Ma invece che restare in prima fila, questa volta il tennista serbo ha scelto di entrare in campo, indossare maglia e calzoncini e mettersi a giocare: in un video pubblicato in una Instagram story dal suo account, il n°1 al mondo dimostra ottime proprietà di palleggio e buon tiro (l’unico filmato va a bersaglio) ma soprattutto una grandissima fiducia in sé: “Sono pronto per un 1-vs-1 @King James?”, ha chiesto il campione serbo alla superstar dei Los Angeles Lakers. Immediata la sua risposta: "Ha! Credo che tu lo sia. Ottimo movimento a concludere il tiro, amico!", impressionato dal follow-through del campione serbo una volta rilasciato il pallone. E se mai dovessero incontrarsi in campo, sarebbe davvero un duello tra numeri uno.