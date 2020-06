Shumpert ai Nets? “Con Kyrie a caccia dell’anello”

“Non rifiuterei mai la chance di giocare con Ky[rie Irving] per andare a caccia di un po’ di argenteria. Continuo a lavorare sotto traccia finché le cose avranno un senso”. Con questo messaggio — twittato in risposta a un tifoso che gli chiedeva della possibilità di un suo ritorno in campo in maglia Nets — il veterano NBA conferma di non escludere nessun scenario. Uno dei più gettonati è proprio quello che lo vedrebbe nuovamente a Brooklyn, dove Shumpert ha già disputato 13 gare quest’anno (da metà novembre a metà dicembre) prima di essere tagliato. Restano alcuni dubbi sulla capacità del quasi trentenne ex campione NBA con Cleveland di poter ancora dare un reale contributo a una squadra da playoff NBA (sotto i 20 minuti di media in campo e i 5 punti di produzione offensiva le sue ultime apparizioni nella lega, con le maglie di Rockets e Nets), in un ruolo dove le alternative sul mercato al momento non mancano, da Gerald Green a Tyler Johnson. In più — ma difficile che questo Shumpert non lo sappia — Kyrie Irving non sarà in campo alla ripresa del campionato a fine luglio. Forse allora la sua candidatura riguarda già la stagione 2020-21…