Green: "I Lakers hanno un vantaggio sui Clippers"

Per la prima volta dal 2014 a oggi, a giocarsi il titolo nell’atto finale della stagione non ci saranno i Golden State Warriors di Draymond Green. Questo però non ha impedito al tre volte campione NBA di dire la sua opinione su chi conquisterà il titolo messo in palio in circostanze straordinarie nella bolla di Orlando. “Da prima che cominciasse la stagione e per tutta la regular season, ho sempre pensato che i Clippers fossero favoriti” ha detto al Jalen & Jacoby Show di ESPN. “Sono completi dal punto di vista difensivo grazie a Kawhi Leonard, Paul George e Patrick Beverley, e hanno anche eccellente stazza con la presenza di Marcus Morris che permette loro di accoppiarsi con tutti. In più hanno tiratori sul perimetro e uno come Montrezl Harrell sotto canestro: hanno tutto quello che serve per vincere il titolo”. Secondo Green, però, i loro rivali cittadini dei Lakers mantengono un piccolo vantaggio sui cugini, e quel vantaggio si chiama LeBron James: “Arrivando a questa bolla, i Lakers per me sono favoriti perché hanno LeBron e lui sa adattarsi a qualsiasi situazione. È probabilmente il giocatore più disciplinato che abbiamo mai visto in NBA e questo avrà un’importanza enorme nella bolla. Perciò avere LeBron in squadra dà loro un piccolissimo vantaggio”. Potendo solamente osservare da fuori l’evolversi della stagione NBA, Green può nel frattempo cominciare a prepararsi per una carriera da opinionista e commentatore per la quale sembra essere perfetto.