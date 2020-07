Con Jamal Crawford ormai accasato almeno per le prime settimane d’agosto, lo scettro di free agent più richiesto dal web e sui social passa certamente a Nick Young - icona (soprattutto fuori dal campo) per tutti gli appassionati che, con lui sul parquet, sperano di divertirsi. Con metà roster da ricostruire a causa dei contagi da Covid-19 ai vari Spencer Dinwiddie, DeAndre Jordan e Taurean Prince, in molti si sono rivolti ai Nets per chiedergli di dare una possibilità ad alcune vecchie conoscenze del mondo NBA. E se con Jamal Crawford e Michael Beasley in buona parte sono stati accontentati, con Swaggy-P il finale di stagione per Brooklyn potrebbe diventare epico. Tanto che anche Jordan Clarkson ne ha scritto su Twitter, domandandosi come mai la squadra newyorchese non ci abbia ancora pensato. I Nets infatti difficilmente riusciranno a fare strada in questi playoff atipici che verranno disputati a Disney World, ma potrebbero al tempo stesso garantire uno spettacolo che andrebbe ben oltre il risultato finale. Secondo alcune indiscrezioni di mercato, il terzo e ultimo giocatore che i Nets stanno pensando di aggiungere è Amir Johnson: centimetri sotto canestro e difesa, il mix che serve per sopperire all’assenza di Jordan in area. La suggestione Nick Young però resta: un quintetto con lui, Crawford e Beasley potrebbe davvero segnare un punto di non ritorno come apice dello “swag” nella storia NBA.