Dopo le sorprendenti immagini di un Rajon Rondo diventato molto più muscoloso durante la quarantena, anche il n°00 dei Blazers ha meravigliato gli addetti ai lavori per il suo stato di forma: molto più magro di 4 mesi fa (come dimostrano il video e le immagini) è pronto a fare di tutto per riportare Portland ai playoff il prossimo agosto

I mesi di lockdown trascorsi lontano dal parquet hanno inciso non poco sulle vita (e sulla condizione atletica) di tanti giocatori NBA. Dopo le foto di un Nikola Jokic molto dimagrito in Serbia e quelle di Rajon Rondo - grosso e muscoloso prima dell’infortunio al pollice delle scorse ore - a far parlare adesso sono le immagini del primo allenamento dei Portland Trail Blazers in quel di Orlando. Merito (o colpa) di Carmelo Anthony, arrivato in forma smagliante a Disney World: magro, asciutto e determinato a guidare i Blazers nella rincorsa playoff che partirà tra meno di tre settimane. Dai video di allenamento è chiaro come la sua condizione sia migliorata nel corso dei mesi, di come le settimane di isolamento non abbiano portato alcun tipo di rilassamento da parte del veterano dei Blazers: l’obiettivo resta sempre lo stesso, riuscire a diventare protagonista anche durante la post-season - come raramente gli è capitato nell’ultimo decennio.