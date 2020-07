Della dimensione mediatica e da imprenditore di Kevin Durant fuori dal campo di pallacanestro si continua sempre più spesso a parlare. Dopo i successi da investitore e il grande guadagno ottenuto dall’acquisto da parte di Uber di Postmates, il n°7 dei Brooklyn Nets è stato costretto a incassare una brutta notizia dal principale broadcaster sportivo americano: ESPN infatti ha deciso di non proseguire nella produzione di “The Boardroom”, una trasmissione in cui oltre a Durant sono presenti anche Jay Williams e l’agente di KD Rich Kleiman. ESPN+, il servizio a pagamento offerto dalla TV statunitense, non comunica in maniera pubblica i rating e i dati di ascolto dei programmi, ma attraverso studi interni di coinvolgimento per gli utenti della piattaforma ha capito che non conveniva proseguire con la produzione. “La Thirty Five Ventures resta un grande partner per ESPN e siamo già a lavoro per continuare a garantire disponibile “The Boardroom” per i nostri clienti sulla piattaforma per il prossimo anno”. Accuse che la società di KD ha rispedito al mittente, convinta del fatto che il prodotto televisivo funzionasse e che la decisione presa dal broadcaster sia dovuta soltanto ai problemi e alle ristrettezze economiche a cui tutte le aziende stanno andando incontro a seguito della pandemia da Covid-19: “The Boardroom non è mai stato così in salute come ora, così grande e così influente. Costruiremo qualcosa per conto nostro per ricordare questa storia di successo e per raccontarne altre, per continuare a essere fonte di ispirazione per i più giovani”. Anche al di fuori di un media così importante come ESPN.