Proteste durante l’inno USA, Cuban contro Ted Cruz

Mark Cuban non è mai stato - per indole, carattere e abitudine - un personaggio che ha peccato di sincerità e schiettezza. Anche quando gli argomenti sono spinosi, come nel caso della protesta dei giocatori NBA contro il sistema discriminatorio che negli USA complica non poco la vita degli afroamericani. Il proprietario dei Mavericks ha condiviso via Twitter il suo pensiero riguardo possibili gesti di protesta durante l’esecuzione dell’inno americano prima delle gare NBA, sottolineando come chi si lamenta del fatto che i giocatori potrebbero inginocchiarsi, dovrebbe pretendere dal proprio datore di lavoro di eseguire l’inno prima di iniziare ogni giornata lavorativa. Una provocazione in linea con i tanti messaggi di supporto alle proteste della minoranza afroamericana che Cuban ha già lanciato nelle scorse settimane. Parole risolute, come il “bye” rivolto a chi gli scrive sui social di non poter accettare il fatto che i giocatori potrebbero mancare di rispetto alla bandiera USA. Commenti che sono stati presi come spunto dal senatore repubblicano Ted Cruz - uno dei più influenti del partito, tra i favoriti nella corsa alla Casa Bianca alle primarie del 2016 prima dell’arrivo di Trump - che ha risposto: “Davvero la NBA sta chiedendo di andare a farsi fot*** a chi resta in piedi durante l’inno, rende onore alle nostre forze armate e ai nostri veterani? Tutto questo in Texas?”. Queste le domande retoriche rivolte non in maniera diretta a Cuban attraverso un tag su Twitter, ma soltanto ripostando uno screen del suo tweet. Un gesto che ha indispettito il proprietario dei Mavericks, che riprendendo la risposta del senatore e dopo averne messo in dubbio il coraggio, ha poi aggiunto: “Parla con me, questo è un mio tweet”, dando vita a un botta e risposta in cui entrambi non se le sono mandate a dire.