Continuano ad arrivare offerte d’acquisto alla dirigenza della franchigia di Minneapolis che ormai da mesi ha messo in vendita la squadra: secondo indiscrezioni di Associated Press, l’ultima proposta arrivata è stata fatta da una cordata che ha come volto noto quello di Arron Afflalo - ex giocatore di Nuggets e Magic

I Minnesota Timberwolves sono in vendita da mesi e nelle ultime settimane si sono fatti sempre più intensi i contatti tra la famiglia Taylor - proprietaria della squadra da oltre 25 anni - e diverse cordate di imprenditori che hanno presentato delle offerte. Ha fatto notizia nei giorni scorsi la presenza di Kevin Garnett all’interno di uno di essi, ma l’MVP con i T’Wolves nel 2004 non è l’unico ex giocatore NBA a essersi fatto avanti. Secondo quanto riportato da Associated Press, a capo di un altro dei gruppi che hanno presentato una proposta alla franchigia NBA ci sarebbe Arron Afflalo. L’ex giocatore di Nuggets e Magic sarebbe il volto noto di una cordata composta tra i tre e i cinque investitori che possiedono, nel complesso, un patrimonio che supera i 10 miliardi di dollari. Personaggi rimasti anonimi, così come la proposta che non è stata ancora ufficializzata e che dovrebbe arrivare alla dirigenza dei T’Wolves durante il weekend. Non si parla di cifre, né di trattativa in stato avanzato, ma la solidità del gruppo del quale fa parte Afflalo lascia immaginare che possano esserci buone opportunità per loro di arrivare fino in fondo e concludere l’accordo.