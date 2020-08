San Antonio-Utah alle 19 LIVE su Sky Sport NBA

La presentazione del match tra Spurs e Jazz

La prima delle due sfide previste in questi ultimi giorni di seeding games di Orlando tra San Antonio Spurs e Utah Jazz - decisivi per determinare la griglia playoff e le 16 squadre che prenderanno parte alla post-season - è già da dentro o fuori per i ragazzi di Gregg Popovich; nel pieno di una rincorsa playoff in cui ogni passo falso può costare caro. San Antonio al momento è appaiata al decimo posto a Ovest con i Phoenix Suns, a una gara e mezza di distanza dai Blazers e a due dai Grizzlies che al momento sono le squadre che avrebbero accesso al play-in. Diventa fondamentale quindi per gli Spurs vincere gli ultimi quattro match a Disney World e sperare in qualche passo falso delle squadre che stanno davanti. I Jazz sembrano poter dare, almeno sulla carta, una bella mano ai texani, visto che la lunghissima lista di giocatori infortunati e tenuti a riposo da parte di Utah costringerà coach Snyder a modificare in maniera radicale le proprie rotazioni: non ci saranno tra gli altri Mike Conley (dolore al ginocchio destro), Donovan Mitchell (problema al perone), Rudy Gobert (riposo), Royce O’Neale (polpaccio), oltre a Bojan Bogdanovic operato e mai partito per Orlando. In casa Spurs si rivede tra i convocati Marco Belinelli, che coach Popovich però ha scelto di non utilizzare nelle ultime due gare e che potrebbe restare a guardare i compagni in azione anche questa sera. Appuntamento quindi da non perdere su Sky Sport NBA dalle 19 con la telecronaca di Mauro Bevacqua e Matteo Soragna.