I Nets e il nuovo allenatore: la lista dei nomi

Arrivano aggiornamenti riguardo una delle questioni irrisolte (e delle panchine più ambite) che molto farà discutere nelle prossime settimane: il ruolo da capo allenatore ai Brooklyn Nets, lasciato vacante poco prima della sospensione della stagione causa Covid-19 da parte di coach Atkinson. Il proprietario della franchigia newyorchese Joe Tsai ha già in mente il piano per soddisfare le richieste del front office, dello staff e dei giocatori. Jacque Vaughn resta un punto interrogativo e a detta di alcuni continua a essere un candidato “credibile” per provare a restare sulla panchina di Brooklyn anche la prossima stagione. Il 4-2 di record nella bolla raccolto nonostante un roster rabberciato e pieno di defezioni gioca a suo favore, anche se la franchigia di New York è ben consapevole di dover prendere con le pinze i risultati ottenuti in una situazione così particolare. Il GM Sean Marks nel frattempo è già al lavoro per permettere ai Nets di diventare una squadra in grado di competere per il titolo NBA già dal prossimo anno, nella speranza che i recuperi di Kevin Durant e Kyrie Irving permettano al gruppo di avere la spinta decisiva che sul parquet è inevitabilmente mancata in questa lunga e complicata stagione.