Dopo aver concluso la sua stagione da rookie con una gara da 35 punti a referto e un’amara sconfitta incassata nella sfida di play-in da dentro o fuori contro Portland, Ja Morant ha rivelato ai giornalisti di aver giocato questo ultimo spezzone di annata da infortunato: “Nelle ultime quattro partite, dalla sfida contro i Raptors, sono sceso in campo con il pollice destro fratturato”. Protetto da una fasciatura elastica nera per tenere ferma l’articolazione, Morant ha chiuso la gara con i Blazers tirando ben 28 volte dal campo (con 13 bersagli), suo massimo in carriera in NBA per tentativi. Un match condito con quattro rimbalzi, otto assist e otto palle perse - inutili nell’inseguire una vittoria che avrebbe permesso ai Grizzlies di scendere di nuovo in campo a 24 ore di distanza e giocarsi la qualificazione playoff. Il record complessivo raccolto da Memphis nella bolla però non lascia spazio a grosse recriminazioni: un eloquente 2-7 con cui i Grizzlies hanno buttato all’aria le tre partite e mezza di vantaggio sulle inseguitrici: “Sono dispiaciuto per la sconfitta, sono arrabbiato. Nessuno ama perdere, ma voglio guardare al lato positivo: sappiamo di essere già una squadra da playoff. Siamo consapevoli del lavoro che dobbiamo fare nei prossimi mesi per riuscire a prenderci la post-season. Secondo i bookemakers a inizio anno, le vittorie dei Grizzlies avrebbero dovuto oscillare tra le 26 e le 27 in 82 gare: ne sono arrivate 34 giocandone solo 73. Una sorpresa in positivo per tutti, nonostante i playoff mancati di un soffio.