La ripartenza nella bolla di Orlando è stata per tanti l’occasione di ritrovare ritmo, cercare di inseguire i playoff e al tempo stesso sperimentare e valutare modifiche che potrebbero tornare utili anche in futuro. È il caso dei Sixers, che sin dalle amichevoli di tre settimane fa avevano provato a lanciare Ben Simmons in quintetto nel ruolo di ala grande al fianco di Joel Embiid. Un tentativo non del tutto riuscito che Philadelphia ha valutato soltanto per qualche partita: l’infortunio dell’All-Star australiano ha fermato la sperimentazione e costretto coach Brown ha cambiare le carte in tavola e inventare una nuova rotazione. Per quello non sorprende il fatto che l’allenatore di Philadelphia abbia nuovamente ribadito che nella serie playoff contro Boston potrebbero esserci altri cambiamenti in quintetto: “Abbiamo parlato parecchio dell’ipotesi di fare qualcosa di diverso, di proporre un quintetto con un assetto modificato. Matisse Thybulle è stato preso in considerazione come possibile titolare e ovviamente non scenderò ulteriormente nel dettaglio. Abbiamo parlato di un sacco di cose, non solo con lui. Sono certo che Matisse sarà una delle chiavi difensive nel corso della serie”. Il rookie dei Sixers ha sorpreso in positivo in questi mesi, dimostrando maturità, preparazione e grande voglia soprattutto a protezione del ferro. Un tassello fondamentale per Philadelphia, da schierare eventualmente sin dalla palla a due.