A seguito dell’ennesimo episodio di violenza ai danni di un afroamericano ripreso da uno smartphone, anche l’allenatore dei Clippers ha voluto raccontare la sua storia e spiegare il suo punto di vista, giungendo quasi alle lacrime: “Sono figlio di poliziotto, non condanno gli agenti. Ma è incredibile come noi continuiamo ad amare questa nazione e in risposta non riceviamo mai alcun tipo di affetto”

L’ennesimo episodio di violenza contro un uomo di colore da parte della polizia ha riacceso nuovamente la protesta nel Wisconsin e in tutti gli Stati Uniti. Scene già viste altre volte, ma che come in un film dell’orrore rinnovano le proteste e la richiesta di giustizia verso una sproporzione nell’utilizzo della forza da parte delle forze dell’ordine che è diventata intollerabile. Il caso di Jacob Blake è emblematico: un uomo che non ascolta gli ordini degli agenti e di spalle, disarmato, si dirige verso la sua auto. I poliziotti lo seguo, lo strattonano e, dopo aver aperto la portiera, sparano sette colpi alla schiena di un uomo che non rappresentava una minaccia. “Un’esecuzione”, “Tentato omicidio”: questi i termini rivolti agli agenti coinvolti da parte della stampa, mentre i giocatori NBA, oltre a mostrare la loro frustrazione rispetto alla questione, si sono chiesti cosa poter fare di utile nel periodo che resta da trascorrere nella bolla di Orlando.