16/16 ©Getty

PROTESTE E LAMENTELE | Anche queste non mancano mai. Quest'anno il più vocale è stato JJ Redick, che non ha certo reclamato un posto nei quintetti per sé ma per il suo compagno ai Pelicans Jrue Holiday, scrivendo su Twitter: "Quando tra i tuoi colleghi è opinione praticamente unanime che sei la miglior guardia difensiva della lega eppure non entri a far parte né del primo né del secondo quintetto... questo si definisce 'snub'". Per Holiday infatti solo 18 punti totali: due votanti lo hanno inserito nel primo quintetto, due nel secondo. Ma non è stato abbastanza.