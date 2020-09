Indiana, Chauncey Billups come nuovo allenatore?

Tra i vari candidati indicati dai Pacers come possibile sostituto di coach McMillan sulla panchina di Indiana c’è anche l’ex campione NBA con i Detroit Pistons nel 2004: come per Steve Nash, un ex giocatore da grande carisma, ma senza esperienze pregresse nel ruolo di capo allenatore

Stando a quanto riportato da ESPN, il cinque volte All-Star Chauncey Billups sarebbe tra i principali candidati a occupare il posto lasciato vacante da coach Nate McMillan sulla panchina degli Indiana Pacers. Dopo diversi colloqui con personaggi più o meno di spicco in giro per la lega, la squadra di Indianapolis nelle ultime ore sembra aver intensificato i contatti con l’ex giocatore dei Pistons: 43 anni e, come per Steve Nash fresco di nomina da parte dei Brooklyn Nets, senza alcun tipo di esperienza pregressa da capo allenatore in NBA. Non una novità per i Pacers che già in passato hanno compiuto una scelta simile: Larry Bird e Isiah Thomas infatti sono arrivati ai Pacers senza esperienze pregresse di alcun tipo, sfruttando però il loro ruolo, la loro leadership e il loro carisma (portando Indiana anche discretamente in alto, come nel caso dell’Hall of Famer ex-Celtics).