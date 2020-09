Il n°23 della squadra di Los Angeles è il giocatore che ha parlato in maniera più chiara e diretta a seguito della cocente sconfitta incassata in gara-7 contro Denver: “Siamo arrabbiati, ma la realtà è che abbiamo avuto troppi passaggi a vuoto in attacco e in difesa. Se sei avanti 3-1 e non vinci, devi fare i conti con te stesso”

“Colpa di tutti”, anche perché un disastro del genere sarebbe complicato da giustificare con la brutta prestazione al tiro di Kawhi Leonard o con la resa a volte opaca e non convincente di Paul George. No, ai Clippers è mancato ben altro per andare a prendersi quella finale di Conference che attendono ormai da 50 anni e mai conquistata nella storia della franchigia. A dirlo nel modo più chiaro è Lou Williams, uno dei più delusi dall’ennesimo ko incassato dalla squadra di Los Angeles: “Sono arrabbiato nero, chiaro e semplice. Eravamo avanti 3-1, abbiamo avuto tre opportunità per passare al turno successivo e siamo stati beffati. Dobbiamo dare credito a Denver e alla loro forza, ma a noi è mancato qualcosa. Siamo arrivati con il fiato corto alla partita più importante della storia della franchigia. È stata una stagione particolare, con una ripresa breve e più intensa del solito, ma stiamo già parlando di come risolvere le cose in futuro. Abbiamo a disposizione il talento per vincere il titolo NBA, ma non la chimica di squadra per farlo e si è visto. Abbiamo avuto mancanze in attacco e in difesa, in pochi hanno avuto la predisposizione e la voglia di andare incontro al compagno. Problemi che si risolvono giocando insieme il più possibile: è quello che dovremo fare nei prossimi mesi”. Basterà soltanto quello per sperare di riuscire a vincere? Vedremo.