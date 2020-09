Il centro dei Lakers si è rivelato un tassello importante in uscita dalla panchina (e non solo) in questa cavalcata playoff dei gialloviola, pronto a sfidare anche i Miami Heat e a prendersi quel titolo NBA che manca alla sua carriera: “Dopo il 2009, tutti mi chiedevano di arrivare in finale ogni anno: ho capito che è la cosa più difficile da fare” LAKERS-HEAT: LE DATE E IL CALENDARIO DELLE FINALI NBA SU SKY SPORT

Nell’ultima partita disputata alle finali NBA da Dwight Howard, i Lakers hanno concluso in trionfo, conquistando con merito un titolo dal sapore di riscatto e di rivincita per Kobe Bryant. Lui era il simbolo degli Orlando Magic, un giocatore in piena rampa di lancio, dominante sotto canestro e incontenibile a livello fisico. Al termine di quella complicata serie per la squadra della Florida, si fermò a bordocampo a parlare con l’allora n°24 dei Lakers, come raccontato in un’intervista rilasciata a The Athletic: “Ho chiesto a Kobe: “Che cosa posso fare per diventare un giocatore migliore?”. E lui mi rispose senza pensare: “Che cosa intendi? Sei già uno dei più forti al mondo. Che vuoi dire? Continua a percorrere la strada che hai intrapreso, a combattere e giocare duro. Lavora però soprattutto sul tuo tiro dal gomito e sulla capacità di sfruttare il tabellone con le tue conclusioni”. Io l’ho guardato e ho risposto: “Quanti tiri devo fare ogni giorno?”, e lui mi detto che ne faceva 1.000 al giorno. Come ho sentito quel numero, ho iniziato a farlo anche io: 1.000 tiri in sospensione a ogni sessione d’allenamento. L’anno dopo, grazie a quel consiglio, sono arrivato secondo nella classifica dell’MVP alle spalle del solo Derrick Rose”. Parole che assumono spessore e consistenza diverse in questo momento particolare della sua storia personale, di quella dei Lakers e nel ricordo di Bryant: “Non lo dimenticherò mai: non era una questione di quanti tiri dovevo fare, era solo un problema di fiducia. Lui lo sapeva e trovò il modo di farmelo capire”.