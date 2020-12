La squadra di San Francisco ha presentato un piano alle autorità sanitarie per garantire l’accesso al Chase Center in massima sicurezza di 10.000 persone durante le gare casalinghe degli Warriors. Progetto respinto a causa del crescente numero di contagi in California, ma che potrebbe tornare utile tra qualche mese. Ecco come funziona

“Il risultato del test per rilevare la presenza di COVID-19 che hai effettuato oggi è negativo: ora puoi accedere al Chase Center”. Queste le parole che i tifosi di San Francisco sperano di poter leggere presto, prima di sedersi comodamente in tribuna ad assistere a una partita degli Warriors. Uno scenario che la franchigia californiana è stata costretta a rimandare, almeno in queste prime settimane di regular season. Le autorità sanitarie di San Francisco nelle scorse settimane hanno rigettato il piano da 30 milioni di dollari con cui gli Warriors vogliono riportare almeno 10.000 persone sulle tribune del Chase Center per ogni gara casalinga della squadra di Steve Kerr. Una decisione che tiene conto del sensibile incremento di contagi che la California - e non solo - sta vivendo in queste ultime settimane, durante le quali sono tornate anche alcune restrizioni negli stati federali più colpiti. La bocciatura, dunque, è stata interpretata dai dirigenti degli Warriors come un messaggio implicito: “Adesso non possiamo dare l’ok, ma il vostro piano va bene e vedremo quando sarà possibile metterlo in pratica nel prossimo futuro”. Questo quanto raccontato da Kim Stone, uno dei dirigenti dell’arena di San Francisco. “Se saremo fortunati, tra 60 o al massimo 90 giorni potremo metterci a lavoro su ciò che abbiamo preparato”.

A pochi giorni dall'avvio della regular season - che Golden State inizierà in trasferta a Brooklyn - il discorso è tornato d'attualità a seguito di un articolo pubblicato da Marcus Thompson su The Athletic; a bordo campo al Chase Center a nove mesi di distanza dall'ultima gara interna degli Warriors che risaliva allo scorso 10 marzo. Qualche ora prima della partita di preseason contro i Nuggets, anche il giornalista ha ricevuto il risultato del test rapido effettuato per accedere all'arena. Un cartoncino bianco consegnato in maniera strettamente privata - Golden State, la franchigia e i suoi dipendenti non sono in alcun modo a conoscenza dei risultati degli esami - dopo aver seguito in maniera scrupolosa un iter che potrebbe essere replicato anche per garantire l'accesso ai tifosi. La sfida contro Denver infatti è stata giocata senza pubblico, ma tutti gli impiegati - giornalisti con accredito inclusi - sono state testati prima della palla a due. A 24 ore dalla partita, gli addetti del Chase Center hanno inviato una mail con tutte le indicazioni per sottoporsi ai controlli: mappe, diagrammi e spiegazioni di ciò che accadrà prima di accedere all'arena. Una delle richieste è quella di scaricare l'app CLEAR - utilizzata da molti in aeroporto per evitare le code - sulla quale ricevere in formato digitale i risultati degli esami.