Rezza: “Per la prima volta dopo settimane risale Rt”

"In Italia per la prima volta dopo diverse settimane torna a salire l'Rt e si fissa intorno a 0,86. In alcune regioni come Lazio, Lombardia, Veneto addirittura supera significativamente l'unità. L'incidenza di Covid-19 tende leggermente a scendere ma è ancora molto elevata, intorno a 375 per 100mila abitanti", su 14 giorni. Cosìil direttore generale Prevenzione del Ministero della Salute nel consueto monitoraggio.