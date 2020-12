I Golden State Warriors — come le altre 29 squadre NBA — hanno consegnato alla lega i roster ufficiali per il via e il nome di Nico Mannion compare insieme a quello, eccellente, di Klay Thompson sotto la categoria “Giocatori inattivi/two way”. Ovvero: l’azzurro non sarà in campo nella prima gara della stagione dei suoi Warriors, che nella sfida a Brooklyn contro i Nets inaugurano il campionato 2020-21, la 75^ stagione della storia NBA. Mannion infatti, proprio nella giornata che segna il via del nuovo campionato, è stato messo sotto contratto dai Santa Cruz Warriors, la squadra di G League controllata dagli Warriors, con il classico "two-way contract" che quest'anno però consente a ogni giocatore di poter disputare fino a un massimo di 50 partite in NBA. Ci sarà tempo quindi per Mannion per entrare — la speranza è stabilmente — nelle rotazioni di Steve Kerr (che intanto segue anche con interesse la possibile firma di Jeremy Lin): “So che giocherà nella G League — ha dichiarato Mannion a Repubblica riferendosi all’ex protagonista della “Linsanity” — non lo vedo come un problema”. E l’atteggiamento di Mannion, almeno dalle sue parole, resta fortemente positivo, come è giusto che sia: “Mi sembra ancora tutto irreale — dice — ma devo abituarmi in fretta: prima delle partite di preseason ho dormito poco e male, ma mi aspettano 72 gare, mi conviene imparare a gestire la pressione e pensare a una gara per volta”.