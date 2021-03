È sempre mercato in NBA, almeno fino al 25 marzo - data ultima fissata entro la quale poter portare a termine le trade. Oklahoma City ha dunque deciso di approfittarne per aumentare il bottino di scelte già ricco a disposizione del GM Sam Presti, disposto a sacrificare buona parte del roster dei Thunder negli ultimi mesi pur di raccogliere una serie di chiamate al Draft che permetterà a OKC di ripartire da un gruppo giovane di talento. Luguentz Dort, guardia al secondo anno in NBA che così bene sta facendo in questa regular season di transizione per la squadra guidata da coach Mark Daigneault, ha permesso così ai Thunder di scambiare un altro giocatore appetibile come Hamidou Diallo - scelto nel 2018 con la scelta n°45 e noto ai più attenti appassionati NBA soprattutto per la vittoria nella gara delle schiacciate all’All-Star Weekend del 2019. Diallo sta giocando la miglior stagione della sua breve carriera, al massimo per punti segnati (11.9), rimbalzi (5.2), assist (4.2) e minuti trascorsi sul parquet (23.8). Un giocatore che può tornare utile ai Pistons, che hanno deciso di scambiare Svi Mykhailiuk, aggiungendo poi alla trade anche una chiamata al secondo giro al Draft del 2027 ricevuta dai Rockets. L’ennesima che si aggiunge al già ricchissimo bottino di OKC (che già ne contava 27 nei prossimi sei anni). La situazione ideale per chi non ha fretta, continua a lottare e costruire in campo, senza smettere di sognare nel medio-lungo periodo un ritorno ai playoff e al vertice della NBA da protagonista.