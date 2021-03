Non c’è due senza tre, avranno pensato i tifosi dei Magic ben consapevoli che nel giro di pochi minuti - dopo l’addio di Nikola Vucevic e quello di Evan Fournier - sarebbe inevitabilmente arrivato anche quello di Aaron Gordon; il più ricercato e conteso giocatore del roster di Orlando . Alla fine il talento della squadra della Florida è finito a Denver, abile a battere la concorrenza di Minnesota, Houston e Boston (che alla fine ha deciso di “ripiegare” sul già citato Fournier). Una squadra che lo scorso anno è arrivata in finale di Conference a Ovest e che spera di continuare a scalare posizioni con un giocatore che rende ancora più intrigante il quintetto della franchigia del Colorado. Denver ha rinunciato a Gary Harris, alla scelta al primo giro del Draft 2020 RJ Hampton - una “scommessa” che i Nuggets sono stati disposti a sacrificare pur di tornare subito a vincere - e a una scelta al primo giro protetta del Draft 2025. La reazione (immediata) più attesa è stata ancora una volta quella di Terrence Ross , che via Twitter ha postato una GIF - l'ennesima - sul fatto che adesso a Orlando sarà lui il capitano.

La situazione a livello contrattuale invece vede i Nuggets ricevere Aaron Gordon che va in scadenza nel 2022 e che in questa stagione porta a casa 18.1 milioni di dollari complessivi, mentre nella prossima il suo accordo prevede di “scendere” a 16.4 - uno di quei contratti molto comodi, in controtendenza, che tanto piacciono alle franchigie NBA. Durata identica e dimensione simile per l’accordo firmato da Gary Harris - incapace di avere l’impatto sperato nella squadra di coach Mike Malone - che nel 2021-22 porterà a casa 20.5 milioni di dollari (2.5 dei quali però difficilmente raggiungibili via bonus), oltre al contratto da rookie di RJ Hampton - che spera di trovare minuti e spazio in una squadra in pieno rebuilding che potrebbe puntare su un giovane talento come il suo.