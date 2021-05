Senza Jaylen Brown a disposizione, a Boston stanno cercando di ripensare la rotazione lanciando Evan Fournier in quintetto e rimodulando la gestione dei minuti. A pesare sono le tante assenze di questi mesi, le decine di quintetti cambiati causa infortunio e l’impossibilità (o quasi) di agire sul mercato: i nomi a disposizione infatti non sembrano essere in grado di fare la differenza Condividi:

Jaylen Brown non scenderà in più in campo con i Celtics fino al termine della stagione, fermato da un infortunio al tendine del polso sinistro. Senza di lui sono già arrivate due sconfitte pesantissime contro Chicago e Miami che hanno allontanato i Celtics dall’obiettivo playoff, ma il peso della sua assenza appare molto più incisivo sulle prospettive future di Boston - ennesimo problema in una regular season costellata di difficoltà per i biancoverdi. Una stagione sfortunata come poche altre in passato, basta guardare ai numeri: Boston ha avuto a disposizione insieme sul parquet soltanto in 18 partite Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum e Kemba Walker. Nelle sfide con i Big-Four però le cose non sono andate come sperato: 9-9 il record, a fronte del 26-24 nelle altre partite in cui ci sono state una o più defezioni. A generare problemi è stata l’impossibilità di dare continuità a un determinato quintetto e strutturare una rotazione. Tra assenza causa COVID e la partenza di Daniel Theis destinazione Bulls, sono stati 34 i quintetti diversi utilizzati da coach Brad Stevens - il doppio rispetto a quelli della stagione precedente e un numero da record per la franchigia dal 1983-84 (da quando cioè si è iniziato a tenere conto di questo dato). A Boston insomma non si erano mai trovati così spesso costretti a cambiare, ruotare e rinunciare a qualcuno. Senza continuità non arrivano neanche i risultati.

Come sostituire Jaylen Brown con i giocatori a disposizione vedi anche L'ottima prestazione di Evan Fournier non basta contro Miami L’infortunio di Brown lascia dunque maggiore spazio a Evan Fournier, il colpo dei Celtics nell’ultimo giorno di mercato. Non a caso il talento francese, impiegato nelle prime settimane dallo staff tecnico di Boston nel ruolo di riserva di lusso, è partito titolare nelle ultime sette gare - vedendo aumentare responsabilità e minuti prima come vice-Walker e ora di sostituto del n°7 Celtics. Dopo aver spiegato nel dettaglio le difficoltà legate al contagio da COVID-19, Fournier sembra aver ridato ritmo al suo gioco: 21.5 punti di media nelle ultime quattro sfide, con 17/27 dall’arco e la capacità - sperano i Celtics - di rimpiazzare buona parte dei quasi 25 punti realizzati da Brown ogni volta che è sceso in campo in questa regular season. Basterà il suo contributo? A vedere com’è andata contro Chicago e Miami, si direbbe proprio di no, anche perché Fournier doveva provare a ridare linfa a una panchina in affanno. Nonostante il massimo in carriera da 16 punti del rookie Aaron Nesmith contro gli Heat, la panchina dei vice-campioni NBA ha surclassato quella Celtics. Insomma: spremere dei giocatori che non appaiono in grado di dare un contributo non sembra il piano migliore da seguire, anche se non restano al momento grosse opzioni.